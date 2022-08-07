دعاء ليلة عاشوراء.. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله

دعاء ليلة عاشوراء، لم ترد به صيغة محددة، إذ تحل علينا غداً الاثنين 8 أغسطس الموافق 10 من شهر المحرم، ذكرى يوم عاشوراء، الذي نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، وسمى عاشوراء بيوم التوبة، لأن الله تاب فيه على آدم عليه السلام، وصيامه يكفر السنة التي قبلها، وفقا لما أوضحه الدكتور أسامة الأزهري، في مقطع فيديو له، مؤكّدا أنَّ الذنوب مهما كانت فإن الله ـ سبحانه يغفرها لعبد الصائم هذا اليوم، فهو منحة إلهية عظيمة، لابد من اغتنامها.

دعاء ليلة عاشوراء

وعن دعاء ليلة عاشوراء، فلم يرد عن الرسول «صل الله عليه وسلم»، صيغة دعاء محددة للدعاء بها في ليلة عاشوراء، ولكن رمى بعض الأئمة والعلماء إلى الاجتهاد بقول بعض الصيغ لترديدها لتكون دعاء ليلة عاشوراء، شريطة الدعاء الإخلاص.

أدعية ليلة عاشوراء

ويمكن ترديد دعاء ليلة عاشوراء، بصيغة: «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم نجنا مما نخاف، واسترنا بسترك العظيم، ربنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين»، «اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الجنَّة وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عمل، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أوعمل، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا»، «رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

صيام يوم عاشوراء

وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي «صل الله عليه وآله سلم»، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ «صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في «صحيحه». وعن السيدة عائشة «رضي الله عنها»: «أنَّ النبي صل الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء»، أخرجه مسلم في «صحيحه».

صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة

وبخلاف الحديث عن دعاء ليلة عاشوراء، قالت الإفتاء المصرية، في فتوى لها: «عن أبي قتادة رضي الله عنه، أنَّ النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في «صحيحه».