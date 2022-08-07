الاستماع لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة بمحور روض الفرج

تستمع جهات التحقيق لأقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين في حادث انقلاب سيارة بمحور روض الفرج المتجه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص، كما أمرت بتحليل المواد المخدرة لقائد السيارة لبيان ما إذا كان تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمه.

لجنة من المرور تعاين السيارة المتسببة في الحادث

كما ندبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث وفحصها لمعرفة إن كان يوجد عطل فني تسبب في انقلاب السيارة من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال الحادث.

كانت غرقة عمليات النجدة في القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق محور روض الفرج في اتجاه الإسكندرية الصحراوي أمام القرية الذكية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارت الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسد جرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور قاموا برفع الحطام وإزالة آثار الحادث، وتسير العمل بالطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقف الطريق لبعض الوقت جراء الحادث.

تحريات المباحث

وبينت التحريات التي قام بها رجال المباحث أن الحاث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، إضافة إلى تجاوزه السرعة القصوى المحددة على الطريق الأمر الذي لم يمكنه من السيطرة على عجلة القيادة وتسبب في وقوع الحادث.

وتحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها لكشف غموض الحادث.