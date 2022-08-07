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السجن سنة للمتهمين بتعريض حياة طفل للخطر لفتح مقبرة بالشرقية

كتب:

سمر السيد ونظيمه البحراوي
06:27 م | الأحد 07 أغسطس 2022
محكمة

محكمة

قضت محكمة جنح فاقوس بمعاقبة 3 متهمين بتعريض حياة طفل للخطر وإعطائه طعاما به طلاسم ومواد سحر لمساعدتهم في فتح مقبرة بالسجن لمدة سنة وغرامة 5 آلاف .

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بتعريض حياه طفل للخطر 

وكان اللواء مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا من أسرة الطفل محمود السيد منصور، 15 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي، باتهام كل من «مصطفى.م.ص» وزوجته وشقيقه باستدراج ابنهم وإعطائه طعاما مسحورا بهدف استغلاله للتنقيب عن الآثار، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

تفاصيل الواقعة 

وكان السيد منصور مقيم بمركز فاقوس، والد الطفل «محمود» 15 عاما، كشف تفاصيل الواقعة موضحًا أن المتهمين استغلوا علاقة صداقة تربط نجله بابنهم «مصطفى»، كونهما طالبين في الصف الثالث الإعدادي وفي ذات المدرسة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي اصطحب ابن المتهمين ابني وتوجها إلى منزل الأول الذي يبعد عن منزلنا نحو 200 متر بقرية الدميين وبقى في منزلهم نحو ساعتين أو ثلاث ساعات وبعد عودته لحظنا تغيرات على تصرفاته وحالته النفسية وبدأ يتحدث بكلام غير مفهوم مثل «مقبرة، أخضر، أحمر، تماثيل» ولم نستطع تفسير قوله».

 

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