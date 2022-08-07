ضبط مركز علاج طبيعي وآخر للحجامة غير مرخصين في بني سويف

أسفرت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، عن تحرير محضر ضد مركز علاج طبيعي غير مرخص، وآخر يقوم بالاتجار في الأدوية، وأخر غير مرخص يتولى عمل الحجامة، وتم عمل محضر بذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق معمل تحاليل طبي مرخص

وأغلقت الحملة معمل تحاليل طبي مرخص، وذلك لوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق، كما تم المرور على 4 عيادات خاصة مرخصة وتم التنبيه بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وجار استصدار قرار غلق لعدد 3 عيادات خاصة لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية في المحافظة في إطار خطة رقابية في هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة، وتلقى محافظ بني سويف اليوم الأحد، تقريرًا من الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، يفيد بضبط عدد من المخالفات في مراكز طبية غير مرخصة وكذلك مخالفات عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في عيادات طبية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

متابعة شكاوى المواطنين في المنشآت الطبية الخاصة

كان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، كلف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، بمتابعة شكاوى المواطنين في عدد من المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم توجيه عدة حملات من إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة.

شارك في الحملات الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك محمد سنوسي محمد حسين و محمود فوزي وتحت إشراف المحاسب أحمد دهشان رئيس الفرع الإقليمي للجهاز ببني سويف، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي.