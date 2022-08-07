ماتوا قبل النتيجة.. بلطيم بلا زغاريد بسبب 4 طلاب ثانوي

وسط فرحة أهالي محافظة كفر الشيخ بظهور نتيجة الثانوية العامة وفرحة أولادهم بها، كانت هناك إحدى القرى بالمحافظة زادت بها حالة الحزن وانهمار الدموع بظهور النتيجة، ولم يكن هؤلاء سوى أهالي حادث بلطيم، الذي راح ضحيته 4 طلاب من الثانوية العامة.

رحلة مصيف تُنهي حياة 4 طلاب

في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 22 يوليو الماضي، وقع حادث أليم على الطريق الساحلي الدولي، قرب مدخل شاطئ النرجس في مصيف بلطيم، كان ضحيته 4 طلاب من كفر الشيخ، وكان ذلك عقب اصطدام سيارتهم الملاكي بأخرى نقل.

مع فرحة الـ4 طلاب الثانوية العامة، بانتهاء امتحاناتهم النهائية، قرروا أن ينطلقوا إلى رحلة مصيف، لقضاء بعض الوقت برفقة بعضهم البعض لتخفيف عبء الامتحانات الشاقة والطويلة، وكأنهم يعلمون أن هذه ستكون رحلتهم الأخيرة وأن رحلتهم ستكون شاهدة على لحظة إزهاق أرواحهم.

تجدد الحزن والألم في قلوب أهالي ضحايا حادث بلطيم

كان الشباب الأربعة في انتظار نتيجتهم، ليحقق كل منهم أمنيته بدخول الكلية التي طالما حلم بها، لكن القدر رسم طريقهم بحصولهم على المجموع المناسب وهم في طيات الأرض، إذ يتجدد الحزن والألم في قلوب الأهالي وكأنهم تلقوا خبر وفاتهم في هذه اللحظة.

ظهور نتيجة الثانوية العامة و4 طلاب بين القبور

روى أحد أصدقاء الطلاب الـ4 في حديثه مع «الوطن» أن أصدقاءه متفوقون منذ صغرهم، لذلك كانت مشقتهم في المذاكرة هذه السنة تختلف كثيرًا، أملاً في تحقيق أمنياتهم والحصول على مجموع كبير: «هما طول عمرهم متفوقين ومن بعد ما خلصنا الامتحانات كانوا بيستعجلوا ظهور النتيجة وكأنهم عارفين إنهم مش هيلحقوها».

وأضاف صديق ضحايا بلطيم: «فرحتهم بيها في الجنة هما في مكان أحسن، كنت أتمنى نفرح مع بعض بيها وكانت عندنا خطط كتيرة للاحتفال بالنتيجة لو كانت زي ما بنتمنى».