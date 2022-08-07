موظف يتخلص من حياته شنقًا بسبب الاضطرابات النفسية في القليوبية

تخلص موظف من حياته شنقًا، حيث عُثر على جثته داخل غرفته بمنزله في قرية منشأة الكرام بشبين القناطر في القليوبية، وذلك لإصابته باضطرابات نفسية دفعته للتخلص من حياته، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة وطلب تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع موظف شنقًا بشبين القناطر

وكان موظف عُثر عليه مشنوقًا داخل غرفته بقرية منشأة الكرام بشبين القناطر، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، وانتقلت الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة وسؤال أهله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بورود إشارة من مستشفى شبين القناطر بوصول جثة موظف.

تحريات مصرع موظف شنقًا

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المجني عليه أقدم على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته بقرية منشأة الكرام شبين القناطر.

ودلت التحريات على أن المجني يعمل موظفًا ويعاني من اضطرابات نفسية دفعته للتخلص من حياته.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

حكم إنهاء الإنسان حياته

وكانت دار الإفتاء أكدت في فتوى سابقة أن التخلص من الحياة ليس بابًا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه يعقبه حساب شديد ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حرمة إنهاء الحياة في فتوى لها، مؤكدة أن هذا الفعل حرام شرعًا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم وإجماع عموم المسلمين.