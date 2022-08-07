سنوات الزواج انتهت بالإعدام.. مأساة تعذيب وقتل سيدة على يد زوجها بالأقصر

أسمنت ورمال أحضرهما الزوج الغادر وأعدهما جيدا للبناء، عند رؤية أهالي الأقصر له، يظنون بأنه يبني جدارا، غافلين عن أنه يعد قبرا ليواري جثة زوجته، الذي استمر على مدار عدة أيام متواصلة، باحتجازها وتعذيبها ومنعها من الطعام، إذ تسقط أمام عينيه جثة هامدة.

دبت الخلافات الزوجية بين الزوجين، بعد أن عاشا حياة زوجية هادئة، لم يتحمل كلا الزوجين كثرة الخلافات والمشاجرات التي حوَّلت منزلهما لساحة حرب، أصبح الأهالي يتدخلون للحل بين الطرفين، لكن الزوج لم يرضخ لقراراتهم الدائمة وسئم عيشته برفقة زوجته «س».

حيلة للتخلص من الزوجة

حيلة شيطانية راودت الزوج في التخلص من زوجته، عزم في قرارة نفسه منعها من الطعام واحتجازها بإحدى غرف المنزل القاطن بمحافظة الأقصر، نفذ مخططه في احتجاز الزوجة، لكنه لم يكتفِ بهذا، بل أصبح يمارس طرق التعذيب المختلفة عليها.

7 أيام قضتها الزوجة في التعذيب

على مدار 7 أيام متواصلة من التعذيب فضلا عن منعها من الطعام والشراب، لم تتحمل الزوجة ما يجري بها، جسدها أصبح منهكا للغاية، حتى سقطت جثة هامدة، حينما شاهدها الزوج هكذا لم يرف له جفن وكأن من أمامه طير وليس إنسان بل زوجته ورفيقة دربه.

حفر قبر للزوجة وتغطيتها بخرسانة أسمنتية

خشي الزوج «أ» من افتضاح أمره، لذلك أعد مواد البناء المختلفة، وحفر حفرة بأرضية الغرفة وأسقط زوجته بها، وقام ببناء خرسانة أسمنتية عليها حتى لا تفوح رائحتها، مرت عدة أيام على اختفاء الزوجة التي جهل زوجها عن خبر وجودها، حتى كُشف أمره وتم القبض عليه.

الحكم بالإعدام للمتهم

وقضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم، بإحالة أوراق المتهم «أ»، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل زوجته «س» بالاحتجاز والتعذيب ومنعها من الطعام وحددت جلسة 6 سبتمبر 2022 للنطق بالحكم.