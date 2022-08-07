«الرئاسة الفلسطينية»: إسرائيل تماطل وتحاول فرض شروطها.. وأمريكا تدعمها

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تماطل وتحاول فرض شروطها على الشعب الفلسطيني، موضحًا: «نحن لا نثق فها ولا في سياستها ولا بالموقف الأمريكي تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية»

وأضاف «أبوردينة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أنَّ «الولايات المتحدة تقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن النفس، هناك أكثر من 40 شهيدًا وأكثر من 200 جريح، وليس هنالك جريح إسرائيلي واحد، ورغم ذلك تقول أمريكا إن من حق الاحتلال الدفاع عن النفس».

إسرائيل دولة لا يمكن الوثوق بها

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: «لا نثق في إسرائيل ووعودها حتى لو أدى الأمر إلى اتفاق ليلة، فإنها ستبحث في الصباح عن أعذار لعدوانها، لأنّها تريد انقسام الفلسطينيين، إذ تبحث عن موضع يسمح لها بفرض شروطها على العالم العربي».

وأوضح: «نسعى جميعًا إلى وقف إطلاق النار، لأنَّه سيؤدي إلى منع المزيد من الشهداء والجرحى والإصابات، والاتصالات الفلسطينية المصرية موجودة عبر الساعة بسب هذه المشكلة ومشكلات أخرى يتعرض لها الفلسطينيون».

وأكّد أنَّ إسرائيل دولة لا يمكن الوثوق بها، وتبحث عن فرض شروطها على العالم العربي، ورغم ذلك، لن تسمح فلسطين بتهويد القدس وتدمير القضية الفلسطينية، متابعًا: «لن نسمح لإسرائيل، وأمريكا معها، بأن تغير حقيقة أن القدس عاصمة فلسطين، وفي القدس اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى، وغزة تتعرض للغارات وجنين ونابلس تتعرض لاقتحامات، هذه حرب إسرائيلية على الشعب الفلسطيني، الذي يرفض الشروط الإسرائيلية مهما كانت الظروف».

تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن

ولفت إلى أنَّ مجلس الأمن يعتبر أنَّ ما تفعله إسرائيل منذ 1967م غير شرعي وغير قائم وأن القدس جزء من الأرض المحتلة، متابعًا أنَّه إذا لم تفهم إسرائيل وأمريكا ذلك ستبقى المنطقة كلها في دوامة من الحرائق لا تنتهي، والمشكلة في إسرائيل وأمريكا، التي تدعمها دون وعي وتفكير.