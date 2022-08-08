ضبط 10 أطنان قمح قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملة رقابية مكبرة بمركز الدلنجات بقيادة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف أشرف عبد الحميد وكيل المديرية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالمديرية.

ضبط سيارة محملة بـ 10 أطنان من القمح المحلي

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محمله بـ 10 أطنان من القمح المحلي وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط الأسواق ومواجهة مافيا الاستيلاء على الدعم

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق ومواجهة مافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء.

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت مديرية التموين بمدينة النوبارية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع مخصبات دون تراخيص، حيث تم ضبط 7 أطنان مواد خام مخصبات زراعية وجرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شهد مركز المحمودية اليوم حملات تموينية مكبرة للمرور العطر على الأسواق والمحال التجارية لمعرفة مدى الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات.

أسفرت الحملة عن ضبط مخبز تصرف في 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و11 مخبزا قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن، وجرى تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحال التجارية لعرضهم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحرير المحضر اللازم.