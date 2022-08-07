أستاذ استثمار: القاهرة أصبحت محورًا مهمًا للطاقة في شرق المتوسط (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية مركبة ومتشابكة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي مكًّن مصر من مواجهة الأزمات الخارجية، وتحمُّل الصدمات.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الإصلاح رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، لأنه أدى لتقليل عجز موازنة الدولة، وضبط نسبة الدين، وزيادة مستوى النمو الاقتصادي لـ5.6%.

الاقتصاد المصري متنوع ولا يعتمد على قطاع معين

وتابع أن معدل النمو الاقتصادي قبل أزمة كورونا شمل كل المجالات، إذ إن الاقتصاد المصري يمتاز بتنوعه، ولا يعتمد على قطاع معين مثل بعض الدول، ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الإصلاح الاقتصاد المصري نجح بصورة فاقت توقعات المؤسسات المالية العالمية، وهذا يرجع إلى التنسيق الجيد بين السياسات المالية والنقدية.

وذكر أنّ معدل النمو الاقتصادي في القطاع الزراعي والصناعي بالمقارنة بالقطاعات الأخرى كان أقل، ولهذا أطلقت الحكومة العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي على وجه التحديد، لأنه من القطاعات القادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة، خلاف أن هذه القطاعات تساهم بصورة كبيرة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمنتجات.

الدولة نجحت في تحقيق فائض بميزان الغاز والكهرباء

وشدد على أن الدولة نجحت في تحقيق فائض في ميزان الغاز والكهرباء، وهذا الفائض يصدَّر للخارج، مضيفًا أن القاهرة كانت صاحبة إنشاء منتدى شرق المتوسط، وأصبحت محورًا مهمًا للطاقة في شرق المتوسط.

وتابع أن مجال البنية التحتية شمل تطورًا غير طبيعي من خلال إنشاء مدينة العلمين، والعاصمة الإدارية، كما أن قطاع النقل شهد جهدًا كبيرًا الفترة الأخيرة، وهذا يزيد من جذب الاستثمار لمصر الفترة المقبلة.