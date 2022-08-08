العثور على جثمان مسن مهشم الرأس في قنا.. «مضروب بآلة حادة»

عثر الأهالي والأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الإثنين، على جثة مسن بمنطقة مقالع قرية الصياد، بالقرب من كمين الشعانية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بالعثور على جثة مسن مهشمة الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة، وذلك بطريق قرية الصياد، بالقرب من كمين الشعانية بمركز نجع حمادي.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الجثة، وتبين أن شخص يدعى خليفة جاد محمد، 70 سنة، والجثمان مهشم الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة.

وتكثف مباحث نجع حمادي من تحرياتها، لكشف غموض مقتل المسن، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.