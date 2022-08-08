أصحاب كافتيريات البلوهول في دهب يطالبون بعدم نقل السقالة: مصدر رزقنا

قال اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب، اليوم الاثنين، إنه أجرى جولة على مدار 3 أيام في منطقة البلوهول التابعة لمحمية أبوجالوم، للوقوف على سبل نظافتها وتطويرها.

وأشار إلى شن حملة موسعة من أجل نظافة المنطقة التي تعتبر مصدر جذب للسياح من مختلف الجنسيات بسبب الشعاب المرجانية والكنوز البحرية، وهناك التقى ببعض العاملين في المنطقة لوضع ضوابط التطوير.

دورات لرفع الوعي البيئي

وأكد «عزت»، أنه عقد لقاء مع أصحاب ومالكي الكافتريات الموجودة في منطقة البلوهول لمناقشة الأسلوب الأمثل لتقديم خدماتهم لزوار المحمية، مشيرا إلى أنه اصطحب طبيبا من مدينة دهب لتعريفهم الكيفية المثلى لتقديم الأطعمة والمشروبات الصحية للسياح.

وقال إن اللقاء تطرق إلى تجهيز الكافتريات والمطابخ لتصبح صديقة للبيئة، وتطبق الشروط الصحية اللازمة، موضحاً أنه شدد على ضرورة الالتزام بالسلوكيات الايجابية التي تحافظ على استمرارية تدفق السياح للمنطقة.

وطالب رئيس مدينة دهب بضرورة الحفاظ على الطبيعة وكل مقومات الحياة البرية والبحرية بالمنطقة، مع دهان الكافتريات وتطويرها بشكل حضاري يليق بمكانتها السياحية.

نقل السقالة

وطالب عواد المزيني من أصحاب الكافتريات خلال اللقاء، الذي عقد بحضور اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب، والدكتور أحمد صادق مديري محمية أبو جالوم، بعدم نقل السقالة الموجودة في المنطقة للحفاظ على مصدر رزقهم الوحيد.

وقال، إن عملهم وتواجدهم بالمكان مرتبط بوجود السقالة التي تنقل السياح منها إلى محمية أبو جالوم.

40 صندوق قمامة

قال رئيس مدينة دهب انه جري شراء 40 صندوق قمامة لخدمة منطقة اللاجونا بالتعاون مع المجتمع بالمدينة، موضحا توزيع 30 صندوقا على المنطقة، ويتبقى 10 سيتم توزيعها لاحقا.