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الكشف وتوفير العلاج لـ1824 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

القافلة بقرية قاي على مدار يومين ضمن «حياة كريمة» في 9 تخصصات

كتب:

عمرو رجب
11:36 ص | الإثنين 08 أغسطس 2022
الكشف وتوفير العلاج لـ1824 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سوي، اليوم الاثنين، تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، والعظام، والأسنان، والرمد، وتنظيم الأسرة، وسط إجراءات وقائية.

12 قرار علاج على نفقة الدولة 

ووقعت القافلة الكشف على 1824مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 60 تحليل بمعمل الدم، و40 حالة بمعمل الطفيليات، وإجراء 6 حالات أشعة، واستصدار 12 قرارا نفقة دولة، وتحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وفحص 139 حالة موجات فوق صوتية.

ندوة تثقيفية عن الوقاية من الأمراض 

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض والأمراض غير المعدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 آخرين.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي طه كمال حجاج.

من جانبه قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

 

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