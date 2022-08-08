شروط القبول بجامعة زويل لطلاب الثانوية العامة 2022

تُعبتر جامعة زويل التعليمية وجهة مهمة لشريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، نظرًا لأنها تُعتبر من أهم الجامعات المصرية، ويمثل الانتساب إلى جامعة زويل من الخطوات المستقبلية المهمة التي يسعى إليها الطلاب، وفي هذا الإطار كشف الدكتور محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أنه تم إنشاء كلية جديدة لعلوم الحوسبة، وهي تضم 3 برامج متخصصة حديثة، وأن التقديم للجامعة متاح حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، في تصريحات تليفزيونية، مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إلى أن هناك عدة شروط للقبول في جامعة زويل، وهي كالتالي:

شروط القبول بكليات جامعة زويل

- التقديم وفقًا للمجوع الذي تحدده الجامعة لكل كلية.

- اجتياز الطلاب اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

- اختبار في اللغة الإنجليزية.

وأشار عبد ربه إلى أن المدينة ستحصل على 4 شهادات اعتماد دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، تضم 4 برامج للطلاب، كما سيتم إطلاق كلية جديدة، حملت اسم «الحوسبة والذكاء الاصطناعي»، وتقبل من مجموع 65%، وستعمل مع بداية العام الدراسي 2022- 2023، بمصروفات 64 ألف جنيه في السنة، تدفع على 4 أقساط، وتبلغ 48 ألف جنيه للمتفوقين، لوجود خصم الـ25%.

وأوضح أن مدة الدراسة أربع سنوات ونصف، بالإضافة إلى عدة كورسات تعليمية يحصل عليها الطالب، وبالنسبة لكلية العلوم والهندسة، فستقبل الطلاب الحاصلين 70% .

وأضاف عبد ربه، في تصريحات تليفزيونية، أن المدينة لا تخضع للتنسيق التي سيعلن من وزارة التعليم العالي، وآخر موعد للتقديم سيكون 30 أغسطس الجاري، وأن كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، سوف تقدم 54 منحة تعليمية للطلاب، بواقع منحتين لكل محافظة، كما أتاحت الجامعة للعشرة الأوائل، الحصول على منحة كاملة بجامعة زويل، قدرها 100%.