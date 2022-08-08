تنسيق الكليات 2022.. 5 تعليمات مهمة للطلاب قبل تسجيل رغباتهم

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الناجحين وأولياء أمورهم، عبر مؤشر البحث «جوجل»، عن تنسيق الكليات 2022، لمعرفة كل ما يتعلق بالتنسيق، لطلاب الشعب الثلاث، علمي علوم وعملي رياضة وأدبي، حيث يبدأ تنسيق المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا.

تنسيق الكليات 2022.. معامل التنسيق جاهزة لاستقبال الطلاب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الكليات 2022، سيبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم قبول 117 ألفا و785 طالبا بتلك المرحلة، بواقع 22 ألفًا و475 طالبًا في شعبة علمي علوم، و15 ألفًا و220 طالبًا في شعبة علمي رياضة، و80 ألفًا و63 طالبًا في الشعبة الأدبية.

تنسيق الكليات 2022.. تعقيم معامل التنسيق ضد كورونا

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، إن المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، سوف تستمر لمدة 5 أيام، بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وحتى الاثنين الموافق 15 من نفس الشهر، لافتا إلى أن جميع معامل التنسيق تم تعقيمها وتطهيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على التنسيق.

وأوضحت أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية «علوم» مجموع درجات 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وطلاب علمي رياضة بحد أدنى مجموع 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وطلاب أدبي مجموع درجات 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

تعليمات مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات في تنسيق الكليات 2022

1- سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

2- الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

3- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

4- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم.

5- لن يقبل نظام التنسيق رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات البالغة (75 رغبة).