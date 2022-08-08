تفاصيل مصرع فتاة على يد أهل زوجها بالشرقية.. «ضربة عصا أودت بحياتها»

فوق أحد أسرّة في المستشفى، كانت فتاة عشرينية ترقد جثة هامدة، لا يظهر من ملامحها شيء من كثرة الدماء التي تغطيها، حيث وقعت ضحية لغدر زوجها وأهله، بعدما اعتدوا عليها بالضرب المبرح لتسقط جثة هامدة، ويحاول المتهمون إسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فتم القبض على المتهمين، واليوم تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بيت الزوج هو مأمن للزوجة الذي تعتبره مملكتها الخاصة، هكذا كانت تظن «س» صاحبة الـ21 عاما، على أمل أن تكمل حياتها برفقة زوجها في أمان وهدوء، إلى أن طرقت الخلافات بابهما، وأصبحت حياتهما عبارة عن مشاحنات ومشاجرات دائمة.

مشادة كلامية أنهت حياة الزوجة

كانت «س» تعيش برفقة أهل زوجها في شقتها الخاصة، وزادت الخلافات بينهما يوما بعد الآخر، ومع ارتفاع أصواتهما على مدار اليوم، قرر الزوج أن يعتدي بالضرب على زوجته ظنا منه أنها بهذه الطريقة ستحد من مشاجراتها الدائمة، وبخطوات سريعة اتجه الزوج لشقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

تعدى الزوج على زوجته بالضرب، تعالت أصواتها لعل أحدا ينقذها من براثن زوجها، جاء شقيق زوجها ووالداه، ظهرت على وجهها ملامح الرجاء أملا في نجدتها، لكن الملامح تبدلت حينما شاهدتهم يقتربون لمساندة زوجها في ضربها، فاستخدم أحدهم عصا خشبية غليظة وهوى بها على رأسها.

وفاة الزوجة بضربة فى الرأس

ضربة فى الرأس كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لم تتحملها الزوجة وأغشي عليها، دقائق معدودة وفارقت الزوجة حياتها وهي في عمر الزهور، لتكون ضحية زوجها وشقيقه ووالديه.

بلاغ بوصول فتاة جثة هامدة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول «س .و» التي تبلغ من العمر 21 عاما، مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها بالرأس مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين تعرض المجني عليها لضربات فى الرأس، كما كشفت التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء وفاة المجني عليها إثر التعدي عليها بالضرب بخشبة، وتم القبض عليهم وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.