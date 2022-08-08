آخر تطورات الحرب الأوكرانية.. ضربات صاروخية ضد قواعد عسكرية روسية

أعلن مسؤولون أوكرانيون، أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى على قواعد عسكرية روسية وجسرين رئيسيين عبر نهر دنبير، مساء أمس، بحسب ما رصدته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت أتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، إن الضربات أصابت المعبرين الوحيدين لروسيا الموجودين في جنوب أوكرانيا وهما جسري أنتونيفسكي وكاخوفسكي التي تحتلهما موسكو على الضفة الغربية للنهر.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية لخيرسون، لوكالة إنترفاكس الروسية أن جسر أنتونيفسكي تعرض للقصف مرة أخرى، وأكد ستريموسوف أن سلطات روسيا ستعيد ترميم الجسر، وأعلن أوليه سينيهوبوف، حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، عبر تطبيق تليجرام، مقتل شخص واحد نتيجة القصف الصباحي وإصابة آخر.

أكثر من 6.3 مليون لاجئ من أوكرانيا

وسجلت فنلندا رقما قياسيا في استقبال اللاجئين الفارين من أوكرانيا نتيجة الغزو الروسي، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لعام 2015، حيث قالت دائرة الهجرة الفنلندية، إن عدد الفارين أكثر من 35 ألف طالبين للحماية المؤقتة، وأكثر من 37 ألف مسجلين حاليا في نظام الاستقبال، وهو عدد أكثر من أي وقت مضي.

كما أفاد التقرير أن ثلث اللاجئين من الأطفال، وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل أكثر من 6.3 مليون لاجئ من أوكرانيا في جميع أنحاء أوروبا. رئيس شركة الطاقة النووية يطالب بوضع «زابوروجيا» تحت الحماية الدولية.

قصف محطة الطاقة النووية

ودعا رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، صباح اليوم، على شاشة التلفزيون الأوكراني إلى جعل محطة «زابوروجيا» تحت سيطرة قوات لحفظ السلام، وذكرت صحيفة الجارديان، أن رئيس شركة الطاقة النووية أدلي بهذه التصريحات بعد أن تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصف محطة الطاقة النووية والتي تقع في جنوب أوكرانيا، والتي تحتلها روسيا وتعتبر الأكبر في أوروبا.

وفي نفس السياق أصدرت شركة الطاقة النووية في أوكرانيا، بيانا على قناة بتطبيق «تلجيرام» تتهم فيه روسيا بتلغيم محطة الطاقة، ودللوا على ذلك بقول فاليري فاسيلييف، قائد القوات الإشعاعية في الاتحاد الروسي: «لقد قمنا بزراعة ألغام في محيط محطة الطاقة النووية ولا نخفي ذلك».