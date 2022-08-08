ابنة أشرف زكي تسافر إلى لندن لدراسة الإخراج السينمائي.. وروجينا: فخورة بيكي

كشفت الفنانة روجينا، عن سفر ابنتها «مايا»، إلى لندن، لدراسة الإخراج السينمائي هناك، مُعربة عن آمالها بأن تُصبح واحدة من أهم المخرجات في العالم.

ونشرت روجينا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو، ظهرت فيه بصحبة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وابنتهما، وهما يودعانها من داخل المطار، مُعلقة عليها بقولها: «وحشتيني أوي يا عمري.. ربنا يحفظك وترجعي بألف سلامة وأشوفك أهم مخرجة في العالم.. ربنا يوفقك في دراستك ودايما فخورة بيكي».

روجينا تحتفل بتخرج ابنتها «مريم»: فخورة بحبك لدراستك

وكانت الفنانة روجينا، قد احتفلت في شهر يونيو الماضي، بتخرج ابنتها «مريم»، حيث نشرت وقتها صورًا على هامش الحفل، مُعلقة عليها بقولها: «الحمد والشكر لله النهارده من أسعد أيام حياتي، يوم تخرج بنتي مريم فخورة بيكي وباحترامك وحبك لدراستك من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم دا، بشكرك عشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا يا رب دايما أشوفك إنتي ومايا أسعد الناس مبروك يا حبيبتي ربنا يحققلك كل اللي بتتمنيه».

روجينا تُشارك في موسم دراما رمضان 2023 بـ«ستهم»

ومن المُقرر، أنّ تُشارك الفنانة روجينا، في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، بمسلسل جديد يحمل اسم ستهم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.