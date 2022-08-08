حبس المتهم بإشعال النيران في جاره بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم باشعال النيران في جاره بسبب خلافات سابقة بينهما داخل إحدى قرى محافظة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ يشكف الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المحلة بلاغا من الأهالي يفيد بإشعال النيران في شخص داخل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، كما نقل الجيران المصاب لمستشفى كفر الزيات العام.

خلافات سابقة سبب وقوع الجريمة

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أن خلافات سابقة كانت وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم واستهدافه ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

نسبة الحروق 60%

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتهم أشعل النيران في مسن يدعى حسن عوض بسبب خلافات طويلة بينهما سببها إلقاء القمامة، ما أسفر عن إصابته بحروق شديدة في جميع أجزاء الجسد وصلت إلى 60% بعدما سكب المتهم عليه مادة قابلة للاشتعال «بنزين»، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وأمرت بطلباتها المتقدمة.