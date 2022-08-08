«شكري» يبحث مع نائب وزير خارجية كازاخستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نائب وزير خارجية كازخستان أديل تورسونوف، وذلك بمقر وزارة الخارجية للتباحث حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

مصر تعتز بعلاقتها بكازاخستان

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقة الصداقة التي تجمعها بكازخستان، حيث نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تباحثا بشأن أهمية دفع علاقات التعاون بين مصر وكازاخستان في مختلف المجالات، متابعة للاتصال الهاتفي الذي تم بين رئيسي البلدين في فبراير 2022.

وأعرب الوزير شكري عن تقديره لدور كازاخستان في تدشين مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا «سيكا»، الذي يهدف إلى تشكيل صيغة جديدة لتعزيز الثقة وضمان الأمن والاستقرار في آسيا، وللتعاون في مجالات محاربة الإرهاب، ومكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزعها بشكل كامل.

نائب وزير خارجية كازاخستان يشيد بدور مصر في المنطقة

ومن جانبه، أكد نائب وزير خارجية كازخستان الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع مصر، والدور المحوري المهم للقاهرة في المنطقة، كما استعرض التحضير لقمة السيكا المقبلة التي تترأسها كازخستان.