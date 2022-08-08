أمين الفتوى لـ سيدة لا يسأل طليقها عن ابنتيه: «ارفعي قضية.. لا تراهني على رقته»

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء، على سؤال سيدة مطلقة، حول حكم الشرع في رجل يهمل طليقته، إذ ذكرت أنها مطلقة منذ 5 سنوات، ولديها بنتين صغيرتين، والزوج لا يسأل عنهما، بل يصل به الحال إلى أنه يغلق الهاتف في وجه بناتها، عندما يحاولوا التواصل معه والاطمئنان عليه، وعندما يُضحي في العيد لا يعطيهم ولا يسأل عنهم، وكذلك عندما يقوم بتوزيع الشنط الرمضانية، علمًا بأنها كانت الزوجة الثانية له.

هجر الرجل لأبنائه بعد طلاق والدتهما من الكبائر

وقال «الورداني»، إن هجر الرجل لأبنائه بعد طلاق والدتهما من الكبائر، مستشهدًا بقول الرسول عليه السلام، «كفى بالمرء إِثما أن يُضَيِّع مَن يقوتُ»، فما فعله هذا الراجل من الكبائر، طالبًا من السيدة المطلقة أن تقوم برفع دعوى قضائية، تطلب فيها نفقة أولادها أمام ساحة القضاء، وأن لا تراهن على أن يرق قلب طليقها لبناته مرة أخرى، موضحًا أن هذا الرجل عندما عاد لزوجته الأولى، ظن أن الزوجة الثانية الذي قام بالإنجاب منها كانت مجرد نزوة وليست زوجة، وهذا فيه إثم.

على الرجال الاهتمام بأبنائهم حتى بعد الطلاق

ونصح أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يُعرض على شاشة «الأولى»، الرجال بأن يهتموا بأبنائهم حتى بعد الطلاق، «تترك أولادك كأنهم نتيجة نزوة؟ اتقي الله هياخدوا حقهم منك يوم القيامة، وهتتحاسب على كل دمعة نزلت منهم، وكنت حسبت حسابك قبل ما تتجوز مرة ثاني، ولما تطلقها لا يعني أن تطلق أولادك وبناتك، وترميهم في الشارع يتسولون».