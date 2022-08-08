«علياء» لمحكمة الأسرة: «عليه 22 ألف نفقة ومش عايز يصرف على بنته»

«بقاله 3 سنين مدفعش نفقة بنته، ومش عايز يصرف عليها»، بهذه الكلمات صاحت سيدة في بداية عقدها الثالث أمام مكتب تسوية المنازعات، بعد أن فاض بها الكيل من تصرفات طليقها تجاه ابنته الوحيدة، حيث إنها لم تعد تتحمل ألاعيبه حتى يضغط عليها للعودة له، ورغم توسلها له وعائلته إلا أنه يعند معها وهو يري أن ابنته تحتاج للأموال، وأنها غير مقتدرة ماديًا لتنفق عليها؛ ليجبرها على العودة للعناء معه مرة أخرى ليتلذذ بخيانتها وإهانتها، فقررت أن تلجأ مرة أخرى لمحكمة الأسرة لتجبره على دفع نفقات طفلته ذات الـ3 سنوات.

تنازلت عن حقوقها عند الطلاق

بدأت «عليا. إ»، حديثها لـ«الوطن» بالإشارة إلى الوقت الذي تعرفت فيه على طليقها، فبعد أن عاشا قصة حب كبيرة وتزوجا بعد أن حاربت أهلها من أجله، اكتشفت أنها اختارت بقلبها ونسيت عقلها، وتم الطلاق عقب وضعها لطفلتها بأشهر قليلة، بعد أن عاشت بجواره أيامًا لا تود تذكرها من شدة قسوتها عليها؛ ليجعلها تتذوق العذاب أضعافًا بعد انفصالهما، حيث إنها تنازلت له عن جميع حقوقها الشرعية ما عدا نفقة الصغيرة، بعد اكتشافها خيانته المتكررة لها وضربها، وبالرغم من ذلك عانت معه في محاكم الأسرة ليدفع نفقات صغيرته.

«علياء»: 3 سنين مدفعش نفقة البنت

«3 سنين بحاول معاه يدفع نفقة بنته، في الأول لجأت للقريب والغريب، علشان يلينوا قلبه على بنته، وهو بيضغط عليا بالفلوس عشان أضعف وأرجع له بعد ما أطلقنا، وهو عارف إني مش مقتدرة ماديًا عشان أكفي مصاريفها، ولما غلبت معاه روحت المحكمة أول مرة»، مشيرة إلى أنهما اتفقنا عند مكتب التسوية أن يدفع النفقة، ولكنه لم يدفع، فأخذت ضده حكما بدفع 22 ألف جنيه نفقة: «كان هيتحبس واتفقنا إنه هيدفعها بشكل ودي لكن برضه رفض واتحجج بأنه عنده أزمة مالية».

علياء تذهب إلى محكمة الأسرة للمرة الثالثة

وقررت «علياء» أن تلجأ لمحكمة الأسرة بالجيزة مرة أخرى، وأقامت ضده دعوى نفقة حملت رقم 2464، وقدمت للمحكمة أوراقا تفيد بأنها كانت زوجة المدعي عليه، ورزقا بالصغيرة، لكنهما انفصلا بعد وضعها بأشهر، ومن يومها امتنع عن الإنفاق عليها، ورفض دفع متجمد نفقة 22 ألفا رغم يسار حاله وعمله في وظيفة مرموقة، ولديه مشروع خاص.