إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق «رأس غارب - الشيخ فضل» أمام مركز بني مزار بزمام محافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ملاكي

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين إصابة كل من «نوسة نبيل سمير عبد النور»، 16 عاما، «مريم نبيل سمير عبد النور»، 9 سنوات، «نيفين نبيل سمير عبد النور»، 14 عاما، «نبيل سمير عبد النور»، 42 عاما، و«نادية جميل زكي»، 37 عاما.

نقل المصابين لمستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.