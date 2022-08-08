«القاهرة» تعلن طرح أركان بالحديقة الدولية و4 مواقع أخرى لحق الاستغلال

أعلنت محافظة القاهرة عن طرح حق استغلال أركان بالحديقة الدولية ومواقع بشارع 306 بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمعادي وذلك من خلال الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات وإدارة التعاقدات بالمحافظة في جلسـة مـزاد يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري، الساعة 12 ظهراً بمقر قاعة الماسة بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

وجاءت تفاصيل طرح أركان بالحديقة الدولية بالقاهرة كالتالي:

1- طرح حق تـطوير واستغلال لمدة عشرة سنوات لعدد 4 أركـان بالحديقـة الدولية وبيانهم كالتالي:

- الركن المطل على شارع امتداد عباس العقاد «أبو العتاهية وشارع الدكتور محمود إبراهيم» بمساحة إجمالية حوالي 3500 متر مربع تحت العجز والزيادة.

- تأمين دخول المزاد 100000 وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

- الركن المطل على شارع الدكتور محمود إبراهيم وشارع مؤنس الخادم بمساحـة إجمـاليـة حوالي 3500 متر مربع تحت العجـز والـزيـادة.

- تأمين دخول المزاد 100000جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

- الركن المطل على شارع مؤنس الخادم وشارع بن حزم بمساحة اجمالية 3500 متر مربع

- تأمين دخول المزاد 75000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

- الركن المطل على شارع بن حزم بطول 150 متر مربع وشارع امتداد عباس العقاد بطول 20 متر وبمساحة اجمالية 3 آلاف متر مربع تحت العجز والزيادة

- تأمين دخول المزاد 75000 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

طرح 4 مواقع بشارع 306

2- طرح حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات لعـدد 4 مـواقع بشارع 306 الواقع بنطاق أحياء بالقاهرة «النزهة - مصر الجديدة - المعادي» بمساحات مـن 1005 م٢ إلى 7500م٢.

- تأمين دخول المزاد 8500 جنيه/ ثمن كراسة الشروط 299 جنيه.

الحصول على كراسة الشروط

- تطلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على أن يلتزم المتقدم للمزاد بالإجراءات الإحترازية بديوان عام المحافظة في عابدين.

- يعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكراسة الشروط مكملا لهذا الإعلان.