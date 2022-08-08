حبس سيدة وابنتها بكرادسة.. «ألقت حفيدها في صندوق القمامة»

قررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس سيدة ونجلتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات لهما بإلقاء رضيع لم يتجاوز عمره أيام في صندوق القمامة، جراء علاقة غير شرعية بين نجلة السيدة ونجل شقيقتها.

علاقة غير شرعية نتج عنها الطفل

وبينت التحريات التي قام بها رجال المباحث في الجيزة، تورط الفتاة في علاقة سفاح جمعت بينها وبين نجل خالتها نتج عنها طفل، وعندما حملت الفتاة اتفقت مع والدتها (جدة الطفل) بالتخلص منه عقب الولادة خوفًا من الفضيحة وكنوع من التستر على سمعة نجلتها.

لتقوم والدة الفتاة بمساعدة نجلتها بالتخلص من المولود عقب ولادته بإلقائه في أحد صناديق القمامة بمنطقة كرداسة محل إقامتهم، وبمرور الأهالي بالقرب من صندوق القمامة، عثروا على الطفل ملفوفًا بملابس، ليقوموا بتسليمة للأجهزة الأمنية في الجيزة .

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الحادث

وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محل العثور على الطفل، تبين رصد سيدة (جدة الطفل) تقوم بإلقائه الرضيع عقب ولادته، بغرض التخلص منه.

وتلقى قسم شرطة كرداسة، بشمال الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل رضيع داخل صندوق القمامة، وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التعرف على السيدة مرتكبة الواقعة وكشف هويتها.

اعترافات السيدة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلتها، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة، بتورط نجلتها في علاقة غير شرعية مع نجل خالتها نتج عنها هذا الطفل، وقررت التستر على نجلتها والتخلص من الطفل فور ولادة نجلتها وإلقاء الطفل في أحد صناديق القمامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة التي قررت السابقة.