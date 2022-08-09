دراسة وفرصة عمل.. وحدة التيسير والانتقال لسوق العمل بالمدارس الصناعية

تعد وحدة الانتقال والتيسير لسوق العمل، بالمدرسة الصناعية الفنية بنات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مجالا للتدريب العملي وتوفير فرص عمل فضلا عن خلق مشروعات صناعية وتجارية تنعش الدخل الاقتصادي للدولة والأفراد.

وقال إبراهيم ناجح، مسؤول التوظيف بوحدة التيسير بسوق العمل، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوحدة تقدم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب في مجال دراستهم، كما أنها تتيح لهم فرصة الحصول على وظيفة بعد الانتهاء من التعليم.

وأوضح «ناجح» أن مشروع القوى العاملة مصر، يدعم وحدة التيسير والانتقال لسوق العمل، بهدف القضاء على البطالة من خلال خلق فرص عمل للشباب فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء المشاريع الصناعية والتجارية بسواعد الشباب.

6 وحدات تيسير لسوق العمل داخل مدارس متفرقة بمحافظة الشرقية

وأشار إبراهيم ناجح مسؤول التوظيف بالوحدة إلى وجود 6 وحدات تيسير لسوق العمل داخل مدارس متفرقة بمحافظة الشرقية، وتعد وحدة المدرسة الصناعية الفنية للبنات 2 هي السابعة على مستوى المحافظة، لافتا إلى تاريخ إنشاء الوحدات منذ عام 2017، مؤكدا على أنها أحدثت نقلة كبيرة في سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب.

حدد إبراهيم ناجح مسؤول التوظيف الأقسام التي يتخصص فيها الطلاب بالمدرسة الصناعية، وأوضح أن الأقسام في المدرسة التي يتخصص فيها الطلاب في المدارس الثانوية وهم 7 أقسام: كهرباء وتبريد، طباعة، أجهزة، تريكو وزخرفة، مشيرا إلى أن قسم الملابس هو الأكثر إقبالا عليه من قبل الطلاب من بين باقي الأقسام، معلقا: «البنات بتحب مجال التفصيل، كما إنه سهل تحقيق نجاح سريع، ومشروع خاص»، حسب قوله.

تعد الوحدة مسؤولة عن المتابعة خطوة بخطوة مع المدرسة من الجانب العملي، فهي توزع الطالبات على المصانع لتدريبهن خلال الدراسة، فضلا عن تدريبهم بعد الدراسة فترة مكثفة تصل لنحو 3 أشهر، وبالتالي ضمان فرصة عمل لهم بعد التخرج.

تخرج في العام الدراسي الأخير من المدرسة أكثر من 400 طالبة من فتيات المدرسة، وتم توظيف نحو 150 منهن في القطاع الخاص، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الوحدة مع مصانع خاصة بالمحافظة وكذلك دعم الراغبات في خلق مشاريع خاصة بهن.

المشاركة في 4 ملتقيات توظيفية

جدير بالذكر أن وحدة التيسير للعمل بالمدرسة الصناعية بالزقازيق شاركت في 4 ملتقيات توظيفية بمشاركة مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وشركات القطاع الخاص، لافتا إلى انعقاد آخر ملتقى توظيفي في يوليو الماضي، بدعم وزارتي التضامن والقوى العاملة ومحافظة الشرقية، بمشاركة 25 شركة خاصة وتوفير نحو 2000 فرصة عمل للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة.