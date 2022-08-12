«على الكانون».. مطعم للأكل الفلاحي وسط حقول الشرقية برعاية «محمد» ووالدته

ظلّت فكرة عمل مشروع خاص به، حلم يراوده طيلة سنوات عديدة، لم يكن يحدد ملامحه، إلا أنه كان شغوفا بالطهي وساعده على ذلك التفكير دراسته في السياحة والفنادق، فاختار القدر له أن يكون أشهر شيف على «الكانون» وسط حقول الشرقية، يأتيه زبائن من داخل مصر وخارجها.

هو الشاب محمد النادي، البالغ من العمر 35 عاما، يقيم بقرية الترعة الجديدة التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حصل على معهد السياحة والفنادق، ثم اتجه إلى العمل كشيف ولكن على «الكانون».

عمل بمهن كثيرة آخرها شيف

يحكي «النادي»، وهو أب لثلاثة أطفال: «عملت في الغردقة لعدة سنوات، في البداية عملت سائقا على سيارتي الأجرة كما كنت طباخا في أحد الفنادق، ثم عملت في القاهرة لتكون أقرب إلى بلدتي الصغيرة في الشرقية»، مؤكدا أنه عمل بعد ذلك كفرد أمن في أحد الفنادق، بينما اختار القدر له عمل أفضل حسبما رأى، إذ عمل في مجال تركيب كاميرات المراقبة وشاشات العرض، والتي ظل يجني قوت أسرته منها بجانب أعماله الأخرى.

اختار القدر لـ«النادي»، أن يعود إلى حيث أتى، إذ عاد للحقل والبيت وحظيرة المواشي مرة أخرى تاركا ترف الغردقة والأجواء السياحية: «كنت أشاهد برنامج طهي على النت، وقررت عمل محشي على الكانون، بطعم وريحة زمان، وببصمة فلاحي، وشجعني محمد الشامي الشهير بـ(شوحها ما تطلبهاش)، وبالفعل قررت أعمل مشروعي الخاص على الكانون».

محشي وبط وملوخية على الكانون

ويتابع «النادي»: «بدأت أول مرة بمحشي وبط وملوخية والتسوية على الكانون، والناس طالبتني بعمل أكل فلاحي، وأعحبوا بالطعم فقررت فتح مطعم ريفي وسط الزرع والترعة»، حسب قوله.

تردد الزبائن على «النادي»، ليس فقط لتناول أصناف الأطعمة المتنوعة بين البط، الممبار، المحشي، الملوخية وغيرها من الأطعمة المطهية بالسمن البلدي وعلى راكية الخشب، إلا أنهم أرادوا عيش الأجواء الفلاحي واستنشاق رائحة الزمن الجميل.

ويوضح «النادي» أنه أعد ساحة منزله المزروعة بجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية التي تيسر عليه الطهي وتوفر عليه شرائها، وزودها بمقاعد خشبية ذات طابع فلاحي وخيم، لتكون مريحة لعملائه من الزائرين من مدن مصر المختلفة، كمدينتي، الرحاب، الإسكندرية والقاهرة.

والدته تساعده في مشروع المطعم الفلاحي

يرى «النادي»، أنه نجح بمساعدة والدته السيدة الخمسينية، التي تعد له كثير من أعمال المطبخ، وتساعده بإعداد الطعام قبل طهيه كتجهيز الملوخية والبط والدواجن والحمام، كما أنها بشوشة الوجه تستقبل مريدي المطبخ الريفي، بكل حب وترحاب كما لو أنهم من أفراد أسرتها.

ويشير «النادي»، إلى إقبال الزبائن أكثر في فصل الشتاء نظرا لحبهم لأجواء الريف في الطقس البارد وإشعال الفحم للتدفئة وتسوية الشاي به، فضلا عن الأمطار الممتعة التي يحبها زوار المطبخ.

ويختتم «النادي» حديثه لـ«الوطن»، بأنه يعتز بالطابع الفلاحي، كما أن حب الناس لفكرته وأجواء الريف، زادت إصراره على تطوير عمله والاعتناء به، فقد ترك بصمة في قلب كل زائر للمكان، ويتمنى لو أن ينشئ مطعم فلاحي في كل أرجاء مصر، حفاظا على التراث وجعل تعلق الناس به أكثر فهو عودة للطبيعة مرة أخرى.