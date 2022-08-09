جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني.. باقي 11 يوما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، استعدادا لعقد الامتحانات، حيث تعقد في لجان مؤمنة تماما، علاوة على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، للوقاية من كورونا، حفاظا على الطلاب والقائمين على الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، سينطلق يوم 20 أغسطس الجاري، إذ يتبقى على موعد امتحان أول المواد، نحو 11 يوما، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم 30 من النفس الشهر، مشيرة إلى أن الانتهاء من كل الاستعدادات النهائية، لعقد الامتحانات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا، موضحا أن الامتحانات ستكون اختيار من متعدد، وستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الثانوية العامة «الدور الثاني»

- يوم السبت الموافق 20 أغسطس، امتحان اللغة العربية، لمدة 3 ساعات، للشعبتين العامة.

- يوم الأحد الموافق 21 أغسطس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العامة، ومادة التربية الوطنية.

- يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

- يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، امتحان مادة الاقتصاد للشعبة العامة، والإحصاء للشعبة العامة.

- يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الخميس الموافق 25 أغسطس، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم السبت الموافق 27 أغسطس، امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد الموافق 28 أغسطس، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

- يوم الإثنين الموافق 29 أغسطس، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي، وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

- يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية، وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفيظ والتلقين، وأن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا.