القبض على المتهم بقتل فتاة في الشارع أمام المارة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شاب بتهمة قتل سيدة في الشارع وسط النهار أمام المارة، بجوار محكمة الزقازيق، في منطقة الحلقة، في جريمة أعادت للأذهان جريمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.

وأفادت التحريات، بأن الواقعة حدثت في مدخل عمارة سكنية، قريبة من محكمة الزقازيق داخل منطقة الحلقة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة في الحال.

التحفظ على الكاميرات في مسرح الجريمة

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في مسرح جريمة قتل فتاة أمام محكمة الزقازيق، بعد أن أقدم أحد الشباب على طعنها عدة طعنات متفرقة بالجسد.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع جريمة قتل بمحيط محكمة الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

كردون أمني في مكان الواقعة

انتقلت رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول موقع الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تشهد المنطقة وجودًا أمنيًا مكثفًا.