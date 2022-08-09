أستاذ آثار: لا يوجد ملك مصري قديم اسمه فرعون.. «ده لقب وليس اسم»

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن ما قاله الداعية الإسلامي الدكتور أسامة الأزهري، حول أن فرعون موسى لم يكن مصريًا أصيلًا، أثار العديد من التساؤلات والجدل، لكن تبقى القضية الأهم، أنه لا يوجد ملك مصري قديم اسمه فرعون، لكن فرعون مجرد لقب فقط، «مناقشة موضوع فرعون موسى مصري أم لا، ليس بموضوع جديد، لكن من الجانب التخصصي كلمة فرعون ليست اسما بل لقب».

كل علماء الآثار أجمعوا على أن فرعون هو لقب وليس اسم لشخص

أضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن كل علماء الآثار أجمعوا على أن فرعون هو لقب وليس اسم لشخص، «علماء اللغة بالكامل أجمعوا على أن فرعون، هو لقب، وعلماء التفسير أيضًا، فالجميع أجمع على أنه لقب ولا يوجد ما يسمى فرعون مصري، كما أنه بالرجوع لـ أصل فرعون، فهو يرجع لعصر الدولة القديمة، وكان يطلق على القصر الملكي.

أصل فرعون يرجع لعصر الدولة القديمة

واستشهد أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، بأن وكالات الأنباء العالمية تقول هناك تصريحات تصدر عن البيت الأبيض، وهو بالطبع ليس مقصود بها أن البيت الأبيض يعطي تصريحات، بل المقصود منه هو ما داخل البيت الأبيض، لذلك فإن اسم فرعون الذى ذكر في القرآن الكريم، غير اللقب، و الذى ورد القرآن الكريم كان نكرة.