طباعة صحيفة أحوال معلم 2022 إلكترونيا.. من الأوراق المطلوبة للترقية

يهتم الكثير من المعلمين خلال هذه الفترة بالحصول على ترقية في وظيفتهم، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم 2022، وهو ما يوفره الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يسهل عليهم الحصول عليه وتقديمه كمسوغ رسمي في جهات عملهم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم 2022 عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2022

- يقوم المعلم الراغب في طباعة صحيفة أحوال معلم 2022 بالدخول إلى الرابط الخاص به من هنا.

- ثم يقوم المعلم الراغب في طباعة صحيفة أحوال معلم بإدخال الكود الخاص به من خلال الأيقونة الخاصة به «كود المعلم».

- ثم يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري الخاص بالمعلم في الخانة المخصصة لذلك.

- وتظهر أمام المعلم صحيفة أحوال المعلم الخاصة به بجميع البيانات.

- وفي حالة رغبة المعلم في طباعة صحيفة أحوال المعلم خاصته، يقوم بالضغط على «طباعة»، حتى يتم طباعتها من خلال الطابعة الموصلة بالجهاز.

التواصل بين الطلاب والمعلمين

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتيح عبر الموقع الرسمي الخاص بها البيانات الخاصة بالمعلمين للتواصل مع طلابهم عبر المنصة التعليمية الجديدة للتواصل «edmodo»، حتى يستطيعون التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون عن بعد أثناء فترة إغلاق المدارس، لذ فقد تم إنشاء حساب خاص للمعلم.