«مياه الدقهلية» تعلن حاجتها لعمال حفر وتطهير.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في الإعلان رقم 7 لسنة 2022، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير، بشرط أن يكوم المتقدم من المقيمين في 6 مراكز وهي «الكردي وميت سلسيل - بلقاس والستاموني - جمصة - المطرية»، وذلك وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

شروط التقدم للوظيفة في شركة مياه الدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ‏عدة شروط للتقدم للوظيفة، وهي أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل، وألا يزيد السن في 1 يناير 2023 عن 30 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية فقط، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها قانونا.

واشترطت الشركة أن يقبل المتقدم العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة، واجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

كما أكدت الشركة أنه سيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين.

طريقة التقدم لوظائف شركة المياه بالدقهلية

ويمكن للعمال تقديم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة من هـنـا، موضحة أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، على أن يلتزم المتقدم شخصيا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، مع تأكيد الشركة أنها غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.