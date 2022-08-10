كيف تحصل على شهادة إدخار بـ1000 جنيه؟.. 4 بنوك وطنية تبيعها

تسعى كل البنوك العاملة في السوق المحلية إلى جذب مزيد من العملاء، ومن المواطنين عبر عدة وسائل وطرق، وأبرز تلك الطرق هي شهادات الادخار ذات العوائد المختلفة خصوصا بعد ارتفاع أسعار الفائدة محليا منذ بداية العام الحالي بمقدار 3% في اجتماعين منفصلين، الأول في شهر مارس ثم في شهر مايو قبل أن يثبت الأسعار في شهر يونيو الماضي.

رفع أسعار الفائدة 3% منذ مارس 2022

منذ مارس الماضي قررت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو ما يعادل الـ3% في العام الحالي 2022 في اجتماعين متتاليين لتسجل حاليا ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب بعد قرار «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة في 23 يونيو الماضي.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أبرز البنوك الوطنية التي تقدم شهادات ادخار يمكن الحصول عليها من البنوك بسعر 1000 جنيه كحد أدنى في السوق المصرية كالتالي في البنوك الوطنية.

1- البنك الأهلي المصري:

يطرح البنك الأهلي المصري أحد أقدم البنوك الوطنية في مصر شهادة ادخار ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه لمدة ثلاث سنوات بمعدل عائد 14%.

2- بنك ناصر الاجتماعي:

يمنح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه شهادة ادخار ذات عائد يصل إلى 15% لمدة 3 سنوات بحد أدنى لشراء الشهادة لا يزيد عن الـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

3- بنك مصر:

يمنح بنك مصر عملاءه شهادة ادخار ثلاثية بسعر عائد 14% لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد قيمتها عن الـ1000 جنيه مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة «كسر الشهادة» بعد مرور 6 أشهر.

4- بنك القاهرة:

يقدم بنك القاهرة عن إطلاق شهادة البريمو إكسترا الجديدة بالجنيه المصري بسعر عائد تنافسي 13.25% شهريًا وعائد 13.5% ربع سنوي لمدة 3 سنوات.