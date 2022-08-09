«الصحة»: بدء العمل بالاسكوتر المسعف في القاهرة الكبرى وشرم الشيخ

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن العديد من الدراسات أثبتت أن سرعة تقديم الخدمات الطبية تؤثر بشكل كبير جدا على استمرار الإنسان على قيد الحياة، لافتا إلى أنه بناء على تلك الدراسات عملت الوزارة على توفير طريقة لتسريع نقل المريض أو المصاب إلى المستشفى.

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن اسكوتر الإسعاف يعتبر وسيلة سريعة وفعالة تمكن المسعف من الوصول للمصاب في أقل وقت ممكن بعكس سيارة الإسعاف التي قد تتعرقل في الوصول بسبب ازدحام الطريق، لافتا إلى أن المسعف فور وصوله يمكنه قياس المؤشرات الحيوية للمريض مثل التنفس وضغط الدم وفحص الكسور قبل نقل المريض للمستشفى.

الاسكوتر يحتوى على جميع الإسعافات الأولية

وأشار إلى أن اسكوتر الإسعاف يحتوي على جميع الإسعافات الأولية التي يحتاج إليها المسعف من أجل إنقاذ حياة المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف ونقله للمستشفى، لافتا إلى أن الاسكوتر مرتبط بالأماكن المزدحمة التي يصعب على سيارة الإسعاف الوصول إليها بسرعة لأي سبب، ويتميز الاسكوتر بأنه كهربائي ويعمل بالشحن ويسير 100 كيلو في الشحنة الواحدة ما يجعله صديقا للبيئة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن التجربة الأولى بدأت بـ12 سكوتر لتجريبها على أرض الواقع داخل مصر، وفي حال نجاح التجربة يجري رفع العدد إلى 50 و100 سكوتر وهكذا، لافتا إلى أنه يبدأ استخدامه في القاهرة الكبرى ومدينة شرم الشيخ.

لقاح الإنفلونزا مسموح به بدءا من عمر 6 أشهر

وفي سياق منفصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يمكن أن يحصل عليه أي شخص بدءا من سن 6 أشهر، والموانع هي أن يكون لدي الفرد حساسية شديدة من مكونات اللقاح، موجها أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الحصول على اللقاح والتأكد من الطبيب المعالج بشأن وجود حساسية من عدمه، ولا يجوز أخذ اللقاح في الصيدليات ويجب أن يتم من خلال طبيب متخصص: «وجود الدواء في الصيدلية لا يعني السماح بتعاطيه في الصيدلية وهو أمر ممنوع قانونا».