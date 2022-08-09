العسيلي وديسكو مصر في أقوى حفلات العاصمة الإدارية بالجامعة الكندية

أحيا النجم محمود العسيلي، وفريق ديسكو مصر، حفل تخرج الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد كبير من الطلاب الذين حرصوا على التواجد لسماع أغانيهم المفضلة.

ونظم الحفل المنتج وليد منصور، والذي عاد من الساحل الشمالي من أجل الحفل، وسيعود مرة أخرى لاستكمال حفلات الصيف هناك.

تفاصيل حفل العسيلي

بدأ الحفل في تمام السادسة مساء مع دي جي «حوكا» ثم صعد فريق ديسكو مصر الساعة السابعة والنصف، والذين أشعلوا الحفل ونالوا إعجاب كل الحضور في أقوى حفلات العاصمة الإدارية.

حفل أنغام في الإسكندرية

كما يستعد منصور لتنظيم حفل للنجمة أنغام بالإسكندرية وحفل النجم حكيم يوم 19 من شهر أغسطس الجاري، وحفل النجم راغب علامه بالساحل الشمالي، وسيتم الإعلان عن كل تفاصيل الحفلات خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «دوم دوم دماغي لفت»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر عمار خاطر ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 8 ملايين مشاهدة وتقول كلمات الأغنية..

لفت .. دماغي لفت

بقيت ماشي ياحبيبي بتلفت

همومي خفت

همومي خفت و ايدي جت في ايديك فـ اتدفت

فيه انهيار وفيه سهر بالليل قلبي اتغفل تغفيله

عقلي طار رامي نفسه في نار و بقي طار

ده بقي طار

فيه انهيار وفيه سهر بالليل قلبي اتغفل تغفيله

باختصار يا ماشاء الله عليه طباال