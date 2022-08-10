«إيكونوميست»: لماذا لم تعطل روسيا نظام «جي بي إس» في أوكرانيا؟

تساءلت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، عن سر عدم حظر روسيا لنظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» في أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية قصفت جسرًا على نهر «دنيبرو» لاستعادة مدينة خيرسون التي احتلتها القوات الروسية، واستخدم الجنود الأوكرانيون صواريخ أُطلقت من قاذفة «هيمارس» الأمريكية، التي تعتمد على إشارات نظام «جي بي إس»، لإصابة الهدف.

ويعد نظام «جي بي إس» أداة حرب قوية، لكن يمكن للعدو أن يجعله عديم الفائدة في كثير من الأحيان، لذا يتساءل المراقبون ما الذي يمكن أن تفعله روسيا لمنع المزيد من الضربات من هذا النوع؟.

جهاز التشويش يشكل هدفا سهلا

ونقلت المجلة عن دانا جوارد، رئيس مؤسسة «ريزيليانت نافيجيشن»، وهي عضو في المجلس الاستشاري للحكومة الأمريكية بشأن نظام تحديد المواقع العالمي «جي.بي.إس»، قوله إنّه بإمكان روسيا فعل المزيد لمنع الضربات الدقيقة في أوكرانيا، لكن ربما تتراجع روسيا عن التشويش للحفاظ على بعض القدرات في الاحتياط من أجل تعارض محتمل مع حلف الناتو، فجهاز التشويش عالي القدرة بحجم اللاسلكي المرتفع، ما يجعله هدفًا مرئيًا للغاية، وقد تستخدم بعض القوات الروسية نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، بدلا من نظام «جلوناس» الروسي.

واستشهد بتصريح وزير الدفاع البريطاني «بن والاس»، الذي أشار فيه إلى أنّ بعض الطيارين الروس يسجلون مستقبلات «جي بي إس»، التجارية على لوحات أجهزتهم، لذا ربما قرر الكرملين الحد من التشويش لتجنب تعطيل قواته.

تعطيل «جي بي إس» يعادل الهجوم على أمريكا

وتابعت المجلة البريطانية، أنّ روسيا قادرة أيضًا على جعل الأقمار الصناعية لنظام «جي.بي.إس» عديمة الفائدة تمامًا، إما باستخدام هجوم إلكتروني أو مادي، لكن من غير المرجح أن تتخذ مثل هذه الخطوة لمجرد عرقلة الضربات الأوكرانية، فالهجوم على النظام سيكون هجومًا على أمريكا، وبالتالي تخاطر بجر الناتو إلى الصراع.

وطالما عملت أمريكا على تطوير بدائل للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وفي يونيو اختبرت نظامًا يسمى «الجرذان» على قاذفة B-2، وتستخدم معظم الأنظمة من هذا النوع رادار الطائرة للعثور على موقعها بدقة من خلال مقارنة الأرض تحتها بخريطة، أو شكل من أشكال «مطابقة التضاريس»، أو نظام «تاركوم»، الذي تستخدمه صواريخ كروز لعقود، وفي الوقت ذاته مع تلقي أوكرانيا المزيد من قاذفات الصواريخ الموجهة بنظام «جي بي إس»، من أمريكا وبريطانيا، وقد تزيد روسيا من جهود التشويش، لكن في الوقت الحالي لا تزال الذخائر الموجهة بالأقمار الصناعية تصيب الأهداف بدقة مذهلة.