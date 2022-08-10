13 منشأة صحية لتنفيذ مبادرة علاج كبار السن بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تفعيل المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج كبار السن من خلال 13 منشأة صحية كمرحلة أولى فى 9 إدارات صحية، وهي: «بنها و طوخ وقليوب والخانكة وكفر شكر والقناطر الخيرية والعبور وشبرا شرق وشبرا غرب»

فحص 3602 حالة ضمن المبادرة

وأشار بيان صادر عن مديرية صحة القليوبية إلى أن إجمالي ماتم فحصه في المرحلة الأولى للمبادرة 3602 حالة حتى اليوم.

المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن 65 عاما

وتستهدف المبادرة جميع المسنين في نطاق المنشأة الصحية فوق 65 عاما يتم بها فحص وعلاج كبار السن من خلال فرق طبية مدربة.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم أن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة فحص باطني وفحص أسنان وفحص معملب وقياس النظر ورسم القلب وسونار على البطن والحوض وفحص مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوب وفحص مبادرة صحة المرأة للإناث من المسنين وتثقيف صحي وتقييم نفسي وتغذوي.

وفي سياق آخر واصلت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية تحت رعاية الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تدريب فرق ترصد الإدارات مع فريق المديرية على ترصد مرض جدري القردة والالتهاب الكبدي غير المصنف واستعراض مؤشرات الأداء للإدارات، حيث كرم وكيل الوزارة الإدارات المتميزة وأثنى على أداء فرق الترصد وبأهمية دورهم في حمايه المجتمع من الأوبئة والأخطار الصحية.