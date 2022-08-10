سيف عبدالرحمن يكشف سبب مخالفة وصية رجاء حسين وإقامة عزاء

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة رجاء حسين، العزاء مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية، بحضور أعضاء بنقابة المهن التمثيلية، وعدد من نجوم الفن وجمهورها ومحبيها، حيث رحلت بعد رحلة عطاء فني امتدت لنحو 60 عامًا، تربعت خلالها على عرش الأداء المنفرد في عالم الدراما والمسرح والإذاعة.

يأتي سرادق العزاء الذي يُنصب عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية، بالمخالفة لوصية رجاء حسين التي أوصت بها قبل وفاتها: «مش عايزة عزا»، وذلك حسب تصريحات زوجها السابق الفنان سيف عبدالرحمن لـ«الوطن»، وعقب إعلان ابنتهما أمل عن موعد العزاء ومكانه في الساعات الماضية.

سيف عبدالرحمن: الأسرة احترمت وصيتها

وتواصلت «الوطن»، مع الفنان القدير سيف عبدالرحمن، للوقوف على أسباب إقامة عزاء مساء اليوم لـ الفنانة رجاء حسين، بالرغم من وصيتها بعدم تلقي العزاء، وأكد أن الأسرة تحترم رغبتها ووصيتها ولم تتجاهلها.

وأوضح «عبدالرحمن»، أن العزاء الذي يقام مساء اليوم يأتي من خلال نقابة الممثلين بقيادة الدكتور أشرف زكي، خصوصًا وأن رجاء حسين، فنانة كبيرة وشخصية عامة ولها أصدقاء وجمهور يرغبون في تقديم واجب العزاء، متابعًا: نحترم النقابة وقرارها، وفي نفس الوقت هذا حقها باعتبارها صاحبة تاريخ فني طويل.

عزاء رجاء حسين قرار نقابة الممثلين

وأشار سيف عبدالرحمن، إلى أن كلمات النعي والرثاء التي قيلت في حق رجاء حسين، دليلًا على أنها تستحق المحبة وتقدير جمهورها، وبالتأكيد تشعر بكل هذا الحب، كما تفخر أسرتها برحلتها في الحياة والفن.

وتوفيت الفنانة رجاء حسين، صباح أمس الثلاثاء، وتم تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

زواج سيف عبدالرحمن ورجاء حسين استمر 51 عامًا

تزوجت رجاء حسين من الفنان سيف عبدالرحمن، واستمرت زيجتهما لنحو 51 عامًا، أثمرت عن ابنيهما أمل وكريم، حيث توفى الأخير وهو في منتصف الأربعينيات من عمره إثر أزمة قلبية مفاجئة عام 2014، ثم حدث الانفصال بين الزوجين، وبرغم زواج سيف من المخرجة دينا وصف، إلا أن علاقة قوية جمعت بينهما وظلّ التواصل مستمرًا.