إعلان موعد افتتاح كوبري عرابي بشبرا الخيمة.. تطويره تكلف 40 مليون جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقد خلالها طريق خط 12، وأعمال تطوير كوبري عرابي، وأعمال النظافة بشوارع مدينة شبرا الخيمة، في إطار جولاته اليومية بمدن وقرى المحافظة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وأعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التواجد الميداني وسطهم، لحل مشكلاتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلى أن افتتاح كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة في العيد القومي للمحافظة.

إزالة التعديات على الرياح التوفيقي

استهل الهجان، الجولة بتفقد طريق خط 12«بنها - القناطر الخيرية»، للتأكد من أعمال النظافة التي تتم بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية، بالإضافة إلى منع مخالفات التعدي على الرياح التوفيقي بدون ترخيص، إذ وجه بفحص جميع الإشغالات التي تتم بطول الرياح التوفيقي، والتنسيق مع مديرية الري بهذا الصدد، وإزالة أي منشأ أو أعمال مخالفة، سواء كافيتريات أو قاعات أفراح، ومنع أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة وحرم الري.

تطوير ميدان العاشر بقليوب

تابع محافظ القليوبية، الجولة بتفقد ميدان العاشر من رمضان بقليوب، التي قامت المحافظة بتطويره وتحويله إلى ميدان ذو طابع جمالي ومروري منسق، حيث تم استغلال الجزيرة الوسطى لإقامة متنزه وحديقة متكاملة، لتكون متنفسا لأهالي المدينة، إذ أضفت أعمال التطوير على الميدان لمسة جمالية جديدة تضاف إلى مدينة قليوب، وسيتم افتتاحه رسميا بالعيد القومي للمحافظة، ضمن سلسة مشروعات كبيرة ستفتتحها القليوبية بعيدها القومي.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من المشروع بالكامل، حيث تم تركيب البرجولات الخشبية، والانتهاء من تركيب المقاعد، وأعمدة الإنارة الديكورية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية، علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك، وتم الانتهاء من زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، التي أضفت على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.

40 مليون جنيه لتطوير كوبري أحمد عرابي

استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي في المرحلة النهائية، حيث تم الانتهاء من رصف جميع المطالع والمنازل للكوبري، وتتم الآن أعمال دهانات الأسوار الحديدية والبلدورات، كما تتم أيضا أعمال معالجة الفواصل التي يبلغ عددها 54 فاصلا لتسيير الحركة المرورية بالكوبري.

أوضح المحافظ خلال الجولة، أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالكوبري تم القضاء تماما على التكدسات المرورية بمعظم مدينة شبرا الخيمة، حيث يمثل كوبري عرابي محورا مروريا مهما ينقل الحركة المرورية من شبرا الخيمة إلى الطريق الزراعي والعكس، وسيتم افتتاح الكوبري رسميا في العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 30 أغسطس الجاري، وبلغت تكلفة أعمال التطوير 40 مليون جنيه.

واختتم الهجان، الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع أحمد عرابي، حيث شدد على ضرورة التواجد الميداني بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كل تجمعات القمامة، وضبط جميع المركبات التي تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع، والتحفظ عليها بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتذليل المعوقات والمشكلات التي قد تقف أمامهم.