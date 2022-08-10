مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة على طريق الضبعة بمطروح

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، عند مدخل الضبعة الإقليمي المتجه للقاهرة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبادرت بتقديم الاسعافات الأولية، نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء ضحايا حادث الضبعة

استقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الأربعاء، ضحايا مصابين حادث الضبعة، وهم:

- حسن محمد عباس، 55 سنة، من القاهرة، مصابا باشتباه نزيف بالمخ والبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، ووصوله جثه هامدة.

- رابعة أحمد ححازي سرور، 52 سنة، من القاهرة، وصلت جثة هامدة.

- ندا حسن محمد عباس، 28 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه «pc»، وجروح، واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقه بالجسم.

- رنا حسن محمد عباس، 20 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ والبطن وجرح بالراس.

- منة الله حسن محمد عباس، 23 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

- مها حسن محمد عباس، 25 سنة، من القاهرة، مصابة بجروح بالرأس، واشتباه «pc».

- أحمد نزيه أحمد، 28 سنة، من القاهرة، مصاب بجروح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

- مارية خالد السيد، 13 سنة، من القاهرة، مصابة بجروح بالرأس واشتباه «pc»، وكدمات بالجسم.

وجارى استكمال الفحوصات الطبية، للمصابين، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة.

فحص موقع الحادث

فور وقوع حادث السيارة بطريق الضبعة، انتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي، لفحص السيارة، والتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق.