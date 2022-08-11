رابط التقديم للخدمة العامة 2022 لخريجي الجامعات.. اعرف التفاصيل

يبحث خريجو الجامعات عن رابط التقديم للخدمة العامة 2022، بعد أن أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الخدمة العامة تعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين، لافتة إلى أنه بعد انتهاء الخريج من أداء الخدمة العامة يجرى إعطاءه شهادة تفيد بأنه أتم تكليف الخدمة العامة لمدة عام.​

كيفية التسجيل بالخدمة العامة 2022

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن رابط التقديم للخدمة العامة 2022، المرفق هنا يتيح للخريجين التسجيل والاختيار بين المجالات المختلفة.

ولفتت الوزارة على الموقع الرسمي لها، إلى أنه من خلال رابط التقديم لـ«الخدمة العامة 2022»، يملأ الخريج بياناته المتمثلة في الاسم، الرقم القومي، التليفون المحمول، المحافظة، الدرجة العلمية، المؤهل، اللغات، دورات الكمبيوتر التي حصل عليها، سنة التخرج»، ثم يرسل الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم بالخدمة العامة 2022

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه يجرى استقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي، ومعهم المستندات التالية:

- صورة من البيانات الذي يسجلها المكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة المؤهل الدراسي «2 صورة».

- صورة الرقم القومي «2 صورة».

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكـور «2 صورة».

- عدد 3 صور شخصية.

- يستوفي الخريج نموذج «1خ ع» محددا المجال الذي يرغب في الالتحاق به.

مجالات الخدمة العامة 2022

وأوضحت «التضامن» أن مجالات الخدمة العامة تتمثل في خدمات تعليمية، وكذلك طفولة، لمواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية، محو الأمية، تنظيم الأسرة، ومبادرات الوزارة مثل «حياة كريمة، برنامج وعي، برنامج فرصة، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجة»، وكذلك يجرى توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل التموين، التامينات، البنوك، العدل، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.