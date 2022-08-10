ربة منزل تنهي حياتها في الشرقية بسبب خلافات أسرية

أقدمت ربة منزل بمركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية، على التخلص من حياتها عن طريق تناول «حبة الغلة السامة»، بسبب خلافات زوجية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بلاغ لمديرية أمن الشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس بورود إشارة من المستشفى العام بوصول ربة منزل تدعى «دعاء م.ا» مُقيمة بقرية الزاوية، دائرة المركز مصابة بحالة تسمم شديدة لتناولها بعض أقراص كيماوية تستخدم في حفظ الغلال السامة «حبة الغلة».

وفاة ربة المنزل في مستشفى فاقوس

وعلى الفور استقبل الدكتور محمد عرفات مدير مستشفي فاقوس العام الحالة، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرًة بإصابتها.

وكشفت التحريات المبدئية أن المتوفاة أقدمت على التخلص من حياتها بتناول الأقراص السامة لوجود خلافات مع زوجها المسافر خارج مصر.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفاة ربة منزل في الدقهلية لأنها تريد الحمل في ولد

في سياق منفصل، أقدمت ربة منزل بمحافظة الدقهلية اليوم، على التخلص من حياتها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال بعد اكتشافها أنها حامل في أنثى وليس في ذكر، كما كانت تتمنى، إذ إنها لديها 3 إناث وكانت تتمنى أن تكون حاملًا في ذكر، علاوة على مرورها بضائقة مالية، وأصيبت بحالة إعياء شديدة، ونقلت من منزلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

يذكر أن هناك أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، على رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خط لتلقي الاستفسارات النفسية، 20818102.