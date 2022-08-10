مواعيد وأماكن قطع المياه في القاهرة عن 21 منطقة لمدة 14 ساعة.. اعرفها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه يوم السبت المقبل الموافق 13 أغسطس لمدة 14 ساعة، نظرا لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000 مم، المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس، ما جعل الكثير من المواطنين يتسائلون عن مواعيد وأماكن قطع المياه في القاهرة.

وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، مواعيد وأماكن قطع المياه في القاهرة، وفق ما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة، كالتالي:

مواعيد وأماكن قطع المياه في القاهرة

أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، مواعيد وأماكن قطع المياه في القاهرة، إذ أنه من المقرر أن يكون ذلك يوم السبت الموافق 13 أغسطس، بدء من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 12 منتصف الليل، ليستمر انقطاع المياه لمدة 14 ساعة متواصلة.

وعن أماكن انقطاع المياه يوم السبت فتتمثل في الآتي «شارع سنان، شارع ترعة الجبل، حمامات القبة، شارع ابن سندر، شارع طومنباي، منطقة عين شمس الغربية، شارع سليم الأول، شارع عين شمس، خارجة المطرية، منشية البكري، الحرس الجمهوري، رئاسة القوات الجوية، عمارات العبور، دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة، الشيراتون، خزان 5، الملتقى العربي، الكلية الحربية، الحي العاشر، مساكن صقر قريش، مدينة الأمل».

ونوهت الشركة القابضة لمياه الشرب، بأنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب، ومتواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.