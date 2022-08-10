متحدث البترول: نسعى لتوفير 15% من استهلاكنا للغاز

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك علاقة قوية بين الغاز والكهرباء، لأن 60% من إنتاج الغاز الكهربائي، يستخدم في إنتاج الكهرباء، موضحا أن الدولة هدفها توفير كميات من الغاز الطبيعي، لتصديره إلى الخارج، في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميا، لإيجاد مصدر دولاري لمصر، في ظل أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ضرورة ترشيد الطاقة

أضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أنه يجب ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والمحال التجارية، لتوفير كميات من الغاز الطبيعي للتصدير، وسيتم استخدام بدلا منه المازوت، لافتا إلى أن التصدير يكون عن طريق المصانع في دمياط، مبينا أن هذا ما أكد عليه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع التشديد على ضرورة توفير الطاقة.

أسعار الغاز العالمية

أشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن أسعار الغاز 30 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مبينا أن التصدير سيزيد من الدولار في مصر بدلا من حرق الغاز في محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة معنية بتوفير الغاز للمواطنين والمصانع، لكنها رأت وجود استهلاك طرفي يمكن التخلي عنه، وتوفيره من أجل تصديره، وتستهدف الدولة توفير 15% من حجم الغاز الذي تسخدمه محطات الكهرباء، متابعا: «العمل في وزارة البترول على قدم وساق، في مناطق في غرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر تم طرحها وتوقيعها اتفاقيات بترولية للاكتشاف البترولي في ظل فرص استثمارية واعدة».