أمين الفتوى للسيدات قبل الوصول للطلاق: «بلاش طريقة أنا مش شايفاك مالي عيني»

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، على سؤال متصلة متزوجة من 10 سنوات، وتُفكر في الوقت الحالي في الانفصال، كون زوجها سيئ الأخلاق، ويهينها بشكل دائم أمام أبنائها، قائلًا إنه: «يكره ذهاب المواطن للمأذون مرتين، أي يكره الطلاق والانفصال، لكن إذا وجب، فهناك خطوات يجب فعلها قبل الذهاب للمأذون من أجل الطلاق، وهي جلوس الزوج مع الزوجة ومصارحتها بكل شيء، فضلًا عن تدخل أصحاب التأثير على الزوج».

مراجعة الزوج دائمًا بأن الأبناء يتضررون من تكرار الإساءة لوالدتهم

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، الذي يعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه يجب في البداية الذهاب إلى رجل عادل وخبير لشرح المشكلة حال عدم انسياق الزوج لكلام زوجته وأصحاب التأثير، فضلًا عن مراجعة الزوج دائمًا بأن الأبناء يتضررون من تكرار الإساءة لوالدتهم، « بلاش تكلميه بطريقة أنا مش شايفاك مالي عيني أنا شايفاك شخص قليل الأخلاق، لازم تفكري في حاجة تانية وتغيري الأسلوب دا، جوزك ومن رعيتك في البيت».

حول حكم الدين في المكسب الذي يأتي من تجارة بيع الشقق كـ«سمسار»

من جانب آخر، رد أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الدين في المكسب الذي يأتي من تجارة بيع الشقق كـ «سمسار»، «تاجر مثلاً يبيع شقته بـ250 ألف جنيه، فأنا بدخل وسيط وأرفع سعر الوحدة إلى 300 ألف جنيه، فبنقسم السعر ما هو فوق الـ 250 ألف بالنصف بين البائع وأنا».

وأوضح أن هذا الأمر جائز شرعًا لأن السمسار الآن يعمل شغل الدلال الذي يدل على سلعة، فبعض الناس لديهم وسواس من ذلك لأنهم لا يحبون السمسرة ولكن ذلك عمل مباح لأن هناك شخصا يدل المشتري على البائع وهذا عمل مباح ولم يرد من هو ينهي عنه.