الحكومة تناقش إجراءات خطة ترشيد الطاقة في اجتماعها الأسبوعي اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في المقر الصيفي لها بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

خطة ترشيد الكهرباء والغاز

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية له قبل يومين، إنّ اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيناقش العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية لخطة ترشيد الطاقة الكهربائية، لتوفير المزيد من كميات الغاز الطبيعي، وتصديرها للخارج، بما يوفر عملة صعبة لمصر.

وأوضح «مدبولي»، في تصريحاته، أنّ الإجراءات التنفيذية الخاصة بخطة ترشيد الطاقة الكهربائية، ستبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

450 مليون دولار شهريا من تصدير الغاز المُوفر للخارج

ومن المستهدف أن توفر الدولة المصرية نحو 450 مليون دولار شهريا من تصدير الغاز الطبيعي، حال ترشيد 15% من الطاقة الكهربائية للمستهلك، أو 300 مليون دولار عبر ترشيد 10%، مع تصدير تلك الكميات للخارج.

ومن المُقرر، أن يناقش الاجتماع أيضاً تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في مصر، بعد تأكيدات وزارة الصحة والسكان عودة الإصابات للانخفاض مرة أخرى.