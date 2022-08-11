10 سيارات جديدة في مصر سعرها أقل من 215 ألف جنيه.. لو عايز تشتري «زيرو»

قال عبد العاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات الجديدة، شهدت هدوءًا فى حالة البيع والشراء، لافتا إلى استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة، والتي تتزامن مع قرب الإعلان عن الموديلات الجديدة لعام 2023.

سوق السيارات فى مصر

أوضح محمود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الجديدة والمستعملة، سيطرت عليه خلال الفترات الماضية حالة من عدم الاستقرار، وغلب عليه ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتخفيض صناعة السيارات، بسبب جائحة كورونا.

أسعار السيارات الجديدة اليوم

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة فى السوق المحلي.

زوتى Z300 2020

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - Luxury -1500 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى سوق السيارات: 167,990 جنيه.

سوزوكى التو 2022

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى سوق السيارات: 169,900 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 1200 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى السوق: 171,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك - Standard -1300 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى سوق السيارات: 188,900 جنيه.

شانجى M50 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - توب لاين - 1500 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى السوق: 189,000 جنيه.

لادا جرانتا 2022

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - صالون - 1600 CC.

السعر الرسمى فى سوق السيارات: 194,500 جنيه.

رينو لوجان 2022

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - E1 -1600 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى سوق السيارات: 195,000 جنيه.

سوزوكى اسبريسو 2022

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - فول اوبشن - 1000 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى سوق السيارات: 199,900 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2022

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: اتوماتيك - Comfort - 1500 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى سوق السيارات: 208,500 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

- نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: أتوماتيك - Top Line - 1200 CC.

- السعر الرسمى المتداول فى سوق السيارات: 214,500 جنيه.