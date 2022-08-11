«جولد إيرا»: توقعات بهبوط الذهب إلى مستويات 1740 دولارا للأوقية

قالت مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا» العاملة في دبي وتركيا ومصر، إنها تتوقع هبوط التضخم وأيضا هبوط الذهب إلى مستويات 1740 دولاا للأوقية، لأنه سوف يدرك المتعاملون أن البنك الفيدرالي سوف يحارب التضخم وأن أداة الفائدة أصبحت أداة قوية مما يؤثر على الأسواق.

تحركات الأسواق

وفقاً لتقرير جولد إيرا، قد تهبط الأسواق مباشرًا وقد يكون هناك ارتفاعا للذهب إلى مستويات 1805 دولارات للأوقية ومن ثم نتوقع أن يهبط إلى مستويات 1770 ومن ثم 1760 ومن ثم 1750 دولارا للأوقية.

بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

أشارت المؤسسة إلى أن الذهب ارتفع بنسبة 5% تقريبًا عن الشهرالماضي، ليقلص خسارته منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه إلى حوالي 1%، وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو وسط توقعات السوق انخفاض معدل التضخم الأمريكي السنوي إلى 8.7٪ بانخفاض من 9.1 ٪في يونيو.

سوق سندات الخزانة الأمريكية

وارتفع سوق سندات الخزانة الأمريكية بشكل عام يوم الثلاثاء الماضي، مع ارتفاع عائد سندات الـ10 سنوات القياسي 3.6 نقطة أساس إلى 799.2 دولار، ما يؤكد على توقعات هبوط الذهب.

ووفقًا للتقرير ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2022 وهي أكبر زيادة منذ فبراير 1981، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.2% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وهي أكبر زيادة منذ أبريل 1979.

أسعار الطاقة

أيضًا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41.6% وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا منذ أبريل 1980، وفي فئة الطاقة ارتفعت أسعار وقود السيارات التي تشمل جميع أنواع البنزين بنسبة 2.60% على مدار العام وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 59.9% وهي أكبر زيادة في 12 شهرًا منذ مارس 1980، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 13.7% وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا منذ أبريل 2006.

أسعار الغاز الطبيعي

أوضح التقرير، أن أسعار الغاز الطبيعي (الغاز عبر الأنابيب) بنسبة 38.4% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو 2022، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2005.

وعن أسعار النفط نتوقع أن ينخفض التضخم ولكن ليس بنفس توقعات الأسواق بل نتوقع 8.9% أو 8.8% وهذا يجعلنا نرى هبوطا فى أسعار الذهب.