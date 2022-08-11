إصابة 5 أشخاص في تصادم 4 سيارات على طريق القاهرة الجديدة

شهد الطريق الدائري بنطاق القاهرة الجديدة، في الاتجاه القادم من منطقة التجمع وصولا إلى المعادي، حادث سير مروري تصادم 4 سيارات، وهو ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري على الطريق الدائري بنطاق القاهرة الجديدة، في الاتجاه القادم من منطقة التجمع وصولا إلى المعادي، تصادم 4 سيارات «سيارتين أجرة ونقل وميكروباص»، وهو ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي حالات وفاة.

رفع آثار الحادث من على الطريق

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، كما تم الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة بسبب الحادث.

التحقيق في الواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.