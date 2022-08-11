إصابة شخص في انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة داخل منزل بالإسماعيلية

أصيب شخص في الثلاثينيات من العمر، جراء اشتعال أنبوبة بوتاجاز صغيرة داخل شقة في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة ياسين فرح ياسين، 36 سنة، ومقيم بمحافظة جنوب سيناء، بحروق، ونُقل المصاب إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

السيطرة على النيران

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن المصاب وصل إلي قسم الطوارئ أصيب بحرق من الدرجة الأولي بالساقين.

وقالت المصادر، إن المصاب مقيم شارع المخبز الالي مع شارع العشريني في دائرة قسم ثان الإسماعيلية، فيما تم السيطرة علي الحريق قبل امتداده الي باقي الشقة.

إصابة 8 بينهم طفلين في حادث بالإسماعيلية

وأصيب 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بإصابات مختلفة، مساء أمس الأربعاء، في ثلاثة حوادث مرورية علي طرق الإسماعيلية، وتم نقلوهم إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة فاطمة كمال حسن، 60 سنة، ومؤمن شاكر عمر، 12 سنة، مقيمين بمنطقة الكيلو 12، وشاكر عمر شاكر، 42 سنة، وهاني شاكر عمر أحمد، 18 سنة، وجميعهم مقيمون بمنطقة الكيلو 9، وسيد محمد سيد فرغلي، 15 سنة، مقيم بمنطقة حي السلام.